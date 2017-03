DER gute Laune-Garant in der stressigen Vorweihnachtszeit, sagt Social-Media-Guerilléra Kate… einfach laut aufdrehen und mitsingen: „Hippo and Dog, the Lion Sleeps Tonight“.

Nur noch einmal schlafen! Euer Gomez

Ps. Der AdVidsKalender ist der etwas andere Adventskalender der webguerillas. An dieser Stelle möchte ich euch in den Tagen vor Weihnachten statt Schokolade, Spielzeug oder sonstigen Standards jeweils eines der Lieblingsvids meiner Kollegen zeigen.